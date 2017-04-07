Самоутверждение ракетами или зачем США нанесли удар по сирийской авиабазе

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Ровно через сто лет после вступления Соединенных Штатов в первую мировую войну США опять воюют. На этот раз – в Сирии.

В ночь на пятницу, которая в Сирии, как и в других мусульманских странах Ближнего Востока является выходным, США впервые с начала многолетнего конфликта в САР нанесли массированный ракетный удар по базе сирийских ВВС в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По официальной информации Пентагона, удар был нанесен по авиабазе "Шайрат" ВВС Сирии в 4.40 по местному времени (3.40 мск) из акватории Средиземного моря с эсминцев "Росс" и "Портер". В общей сложности было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк". Этот удар наносился США самостоятельно, без участия союзников.

Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп назвал удар "пропорциональным ответом" на якобы совершенную 4 апреля властями Сирии атаку на мирных жителей в провинции Идлиб.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Авиабаза Шайрат ВВС Сирии. Архивное видео

Москва, в свою очередь, заявила, что действия США – это акт агрессии. МИД РФ отметил при этом, что американские удары по Сирии негативным образом скажутся на отношениях Москвы и Вашингтона. И уже приостановлено действие российско-американского меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

Число жертв растет

Удары США по Сирии привели к жертвам. Сначала сообщалось о пяти погибших, однако затем эти данные были уточнены.

"Сегодня в результате удара погибли десять наших военнослужащих", — сообщил РИА Новости офицер сирийской армии, находящийся на аэродроме.

Есть жертвы и среди мирного населения.

"По нашим данным, среди погибших мирных жителей есть четверо детей. Они из простых семей, проживающих рядом с авиабазой. Больше сказать нечего", — сообщил РИА Новости осведомленный источник в Хомсе.

Ущерб меньше, чем ожидалось

Масштаб ущерба, нанесенного непосредственно авиабазе, по словам сирийской стороны, оказался меньше, чем думали. Сразу после обстрела проходила информация о том, что база практически полностью разрушена, все самолеты выведены из строя.

"Оказалось все, может быть, не так страшно, как показалось вначале. Потому что вначале был пожар и шел дым, плюс мы до сих пор не везде можем проехать из-за того, что могут быть неразорвавшиеся снаряды", — сообщил РИА Новости сотрудник базы.

В свою очередь, корреспондент РИА Новости, добравшийся до "Шайрата", сообщил, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела после ракетного удара США, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала. Восемь ангаров разрушены вместе с техникой, также разрушены несколько складов с вооружением поблизости от полосы.

Точный размер ущерба, по словам сотрудника базы, пока неясен, сирийцы извлекают из-под завалов уцелевшую технику. "Уже понятно, что пострадали самолеты, склады с вооружением и заправочные установки. Сейчас идет разбор завалов, все уцелевшее оборудование и техника вывозятся", — рассказал он. По словам собеседника, пожар на одном из складов вооружения пока продолжается, пожарные не рискуют подъезжать к нему из-за опасности взрывов боеприпасов.

ПВО Сирии будет усилена

Министерство обороны РФ сообщило, что в Сирии планируется укрепить систему противовоздушной обороны.

"Для прикрытия наиболее чувствительных объектов сирийской инфраструктуры в ближайшее время будет реализован комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности системы противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил", — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков считает, что вооруженным силам Сирии нужно более 10 зенитно-ракетных комплексов различной дальности действия.

"Для эффективного отражения возможных повторных ракетных атак США Дамаску необходимо создать глубоко эшелонированную систему ПВО, которая позволит нейтрализовать залп ракет типа "Томагавк" количеством до 250 ракет в одном залпе. Для ее формирования потребуется 150 противоракетных комплексов различного класса", — сказал он РИА Новости, добавив, что это могут быть комплексы С-300, "Бук", "Тор" и "Панцирь".

А российские объекты в Сирии уже защищены надежно. "Российская система ПВО в Сирийской Арабской Республике организована по принципу объектового прикрытия. Зенитные ракетные системы С-400, С-300 и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" обеспечивают надежную защиту с воздуха российских пунктов базирования", — сказал Конашенков.

Вас бомбят? Вы сами виноваты

Союзники США весь день выступали со словами одобрения действий Вашингтона. Глава итальянского МИД Анджелино Альфано, например, заявил, что ракетный удар — пропорциональная реакция на предполагаемое применение сирийскими властями химоружия.

"Это ответ на чувство безнаказанности и сигнал для сдерживания рисков последующего использования химического оружия. Мы понимаем причины военной акции США, которая является соразмерной по времени и способу осуществления", — написал он в Twitter.

Приветствовал действия США и МИД Бахрейна. "Этот шаг был необходим, чтобы отомстить за кровь сирийского народа и воспрепятствовать распространению или использованию любого запрещенного оружия в отношении невинных гражданских лиц", — говорится в заявлении министерства, распространенном агентством BNA

Отметилась и Украина. "Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает удар, нанесенный крылатыми ракетами США по военному объекту в Сирии, адекватной и своевременной реакцией на применение союзником Российской Федерации Башаром Асадом химического оружия против гражданского населения", — сообщает пресс-служба СНБО.

Однако самый интересный комментарий поступил от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он заявил, что ответственность за удар по сирийской базе несет… Сирия.

"Вслед за чудовищной атакой с использованием химического оружия в Хан-Шейхуне, жертвами которой стали десятки человек, включая большое число детей, США нанесли удар по авиабазе Шайрат в Сирии. Сирийский режим несет полную ответственность за это событие", — сказал Столтенберг.

Попытка самоутвердиться

В Москве в связи с произошедшим высказали мнение о том, что решение США нанести удар по Сирии имеет очевидную внутриполитическую подоплеку.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Заявление представителя МИД РФ в связи с ракетными ударами США по базе Сирии

"Мы уже неоднократно говорили, подчеркивали на всех уровнях, что, к сожалению, с каждым годом на ситуацию в мире все больше оказывает влияние внутриполитическая конъюнктура и внутриполитические расклады в Вашингтоне", — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что "такое самоутверждение за счет абсолютно алогичных, непродуманных и бессмысленных с точки зрения борьбы с международным терроризмом мер опасно".

"Опасно потому, что идет вразрез коллективной борьбы с международным терроризмом, с этой глобальной угрозой современности. Рано или поздно — это будет обязательно — осознание пагубности подобных шагов и подобной стратегии, конечно, придет. И безальтернативность коллективных, совместных усилий всех членов международного сообщества на международно-правовой базе противодействия международному терроризму, коллективные усилия по недопущению его распространения — рано или поздно это осознание также придет", — уверена Захарова.

С ней согласился сирийский оппозиционер, участник платформы "Каир" Фирас аль-Халиди.

"Это попытка повысить уровень популярности Трампа, показав, что он сильный, способный на мощные атаки, также это попытка отвергнуть его связи с Россией или (президентом РФ Владимиром) Путиным", — заявил он РИА Новости.

Удары в интересах террористов

"А на международной арене эта атака нацелена на разрыв союза РФ-Иран и усиление разногласий между ними. Удар может привести к перестановке сил оппозиции и властей, но он не окажет существенного влияния на позиции различных сторон. С другой стороны, он может придать импульс переговорному процессу, надавив на власти", — заявил оппозиционер.

Удалось ли администрации Трампа добиться своих внутриполитических целей, пока непонятно, но эффект удара по "Шайрату" для ситуации в Сирии уже очевиден. В канцелярии сирийского президента Башара Асада отметили, что американские удары могут быть попыткой "поддержать своих союзников из террористических группировок на земле".

Так же оценила действия американцев и российская сторона. "Такое впечатление, что хотели отвлечь внимание от той же самой "Джабхат-ан-Нусры", которая, наверное, продолжает рассматриваться в качестве резервного отряда для того, чтобы перейти от переговоров к смене режима", — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Москве не знают, какие преследовал цели Вашингтон, принимая решение об этих ударах, "но однозначным является тот факт, что удары де-факто нанесены в интересах ИГ ("Исламское государство"), "Джебхат ан-Нусры" (обе запрещены в ряде стран, в том числе в РФ) и других террористических организаций".

И события в Сирии уже подтвердили, что опасения, высказываемые Москвой и Дамаском, не беспочвенные.

"Обращаю внимание, что сразу после нанесения массированного ракетного удара по сирийской авиабазе началось широкомасштабное наступление бандформирований ИГ и "Джебхат ан-Нусры" на позиции сирийских войск", — сказал представитель минобороны РФ Конашенков.

Вооруженная оппозиция просит еще

Примечательно, что некоторые лидеры сирийской оппозиции приветствовали удары США и даже попросили еще.

"Разбомбить всего один аэропорт недостаточно. Есть 26 аэропортов (используемых режимом) для бомбардировки мирных жителей", — приводит портал France TV Info слова политического лидера "Джейш аль Ислам" и представитель сирийской оппозиции Мохаммад Аллуш.

Оппозиционер также заявил, что "весь мир должен помочь спасать сирийский народ" от сил режима.

С похожим комментарием выступил и представитель Сирийской свободной армии (ССА). "Мы ожидали этого, особенно с учетом того, что именно с аэродрома "Шайрат" взлетали самолеты с химическим оружием", — заявил РИА Новости один из командиров ССА Фатих Хасун.

"Думаю, будут нанесены новые авиаудары, я надеюсь, что они будут", — добавил Хасун. По мнению оппозиционера, эти меры приведут к смене режима в Дамаске.