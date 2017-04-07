Норвегия с пониманием относится к действиям США в Сирии

МУРМАНСК, 7 апр – РИА Новости. Глава МИД Норвегии Берге Бренде заявил о том, что Осло с пониманием относится к действиям США в Сирии и считает, что осуществленный авиаудар должен стать сигналом президенту Башару Асаду о необходимости прекратить агрессию против мирного населения, сообщает телекомпания NRK.

Сам глава МИД в эти дни находится с визитом в Китае. "Ситуация сложная. Но с норвежской стороны мы с пониманием относимся к ней, поскольку это была реакция на жестокую атаку, произошедшую ранее на этой неделе", — сказал Бренде и добавил, что целью авиаудара США были военные объекты.

Он отметил, что Норвегия была предупреждена о готовящемся ударе незадолго до его нанесения. "Этот удар посылает четкий сигнал Асаду. Сирийскому режиму необходимо прекратить агрессию против гражданского населения", — добавил дипломат.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

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