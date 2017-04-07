"Сначала наврали, потом атаковали": сирийцы об ударе США по авиабазе

ШАЙРАТ (Сирия), 7 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Весть о ракетном ударе США по Сирии в один момент разбудила весь мир, а на часах еще нет пяти утра. Корабли американских ВМФ атаковали сирийскую авиабазу Шайрат крылатыми ракетами — без каких либо санкций и согласований.

Корреспондент РИА Новости одним из первых журналистов смог попасть на территорию базы Шайрат и собственными глазами увидеть последствия утреннего ракетного удара.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

Первые подробности



Перед выездом из Дамаска удается дозвониться до губернатора провинции Хомс Талала Барази в надежде, по его словам, оценить масштабы разрушения и потери.

"По предварительным данным, в результате атаки погибли пятеро, семь человек ранены. Есть жертвы и среди мирного населения в соседней с базой деревне. Говорить о масштабах разрушений пока сложно, но атакованная авиабаза возобновит свою работу в ближайшее время для продолжения борьбы с терроризмом", — уверенным голосом поделился свежей информацией губернатор.

В конце разговора Барази попросил подчеркнуть, что боевой дух армии и сирийского народа из-за агрессии США не пострадал. Подобные действия, предположил губернатор, со стороны администрации США ожидаемы и могут повториться.

Только вчера весь мир следил за экстренной пресс-конференцией главы МИД Сирии Валида Муаллема, который, помимо официального заявления, дал возможность журналистам задать волнующие вопросы.

Акцент, что логично, был сделан на факт, что у сирийской армии давно нет химического оружия, что войска не использовали и не собираются использовать подобное вооружение ни против мирных жителей, ни даже против террористов.

Говоря о позиции западных стран, Муаллем позволил себе пошутить, сказав: "Странно, что (спецпосланник ООН по Сирии Стаффан) де Мистура заявил, что химическая атака в Идлибе была осуществлена авиацией, забыв при этом назвать имя пилота".

Что действительно произошло 4 апреля в поселке Хан-Шайхун в провинции Идлиб, до сих точно сказать не может никто, так как там даже предварительного расследования не проводилось.

Без сомнений, западные страны, Турция, Саудовская Аравия и оппозиционные Дамаску стороны без суда и следствия вынесли обвинительный приговор президенту Сирии Башару Асаду. И, кажется, никакие факты в пользу Асада Западу просто не нужны.

Дамаск же обратил внимание на нестыковку в "западной" версии произошедшего: сообщения о химатаке, по словам главы МИД Сирии, начали поступать с шести утра, в то время как сирийская авиация нанесла удар по складу с оружием террористов "Джебхат ан-Нусры"* в окрестностях поселения в 11.30.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Трамп рассказал о причинах авиаудара США по Сирии в обращении к американцам

Не так страшно, как казалось



Аэродром кажется совсем пустым. Лишь у въезда стоит группа сирийских военнослужащих. Недалеко от КПП — разорванный в клочья склад ГСМ и ошметки дизельных электрогенераторов.

Один из офицеров предлагает свои услуги гида до взлетной полосы, где предположительно должна быть группа русских журналистов. Там же и ангары, которым больше всего досталось от "Томагавков".

"Очевидная история с этой якобы химатакой — сами наврали, а потом атаковали. Просто так. Это политика, а у нас тут десять парней погибли, говорят и среди деревенских есть жертвы, зачем все это", — делится накипевшим офицер, качая головой.

В ходе беседы он вспоминает давнюю историю, когда авиация США якобы случайно нанесла удар по базе сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, убив больше ста военнослужащих. После чего боевики ИГ практически сразу начали штурм базы. А Пентагон позже по факту случившегося отделался простыми извинениями.

Подобная история повторилась сегодня на востоке Хомса. Боевики ИГ атаковали позицию армии на трассе Хомс — Пальмира рядом с крупнейшим НПЗ страны "Фурклюс" и даже смогли удержаться больше часа, пока не пришло подкрепление и не погнало их вглубь пустыни, и почти в то же время прилетают американские ракеты на авиабазу в 30-40 километрах от "Фурклюса".

Стоя уже на взлетной полосе, мы с офицером продолжаем беседу. Собеседник то злится, то улыбается, укрывшись капюшоном от сильного ветра. Оба обращаем внимание, что взлетная полоса не пострадала. Значит, прав был губернатор: база должна скоро заработать, и есть на чем летать, самолеты в большинстве ангарах не пострадали.

Докучает лишь запах гари в воздухе от сгоревших нескольких железобетонных ангаров, где, скорее всего, находились склады с боеприпасами. Но к ним подходить близко запрещено. Помимо осколков снарядов, есть вероятность, что часть боеприпасов еще не сдетонировали, тревожат и металлические шары, разбросанные рядом с поврежденными подъездами к ангарам.

Сегодня США впервые за время войны в Сирии позволило себе намеренно ударить по базе правительственных войск этой страны, воспользовавшись сомнительным предлогом. И, как заметил Барази, кто знает, не ударят ли американские ракеты вновь — или придумают акцию помасштабней?

* Террористические организации, запрещенные в России.