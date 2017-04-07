Итальянская оппозиция раскритиковала ракетный удар США по Сирии

РИМ, 7 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Лидер итальянской оппозиционной партии "Лига Севера" Маттео Сальвини подверг критике и назвал подарком террористам ракетный удар США по аэродрому в Сирии.
С осуждением акции Вашингтона выступило также ведущее итальянское оппозиционное "Движение 5 звезд"
"Атака, проведенная американской авиацией по территории Сирии, имеет опасность оказаться явным нарушением международного права, а также в который раз показывает реальную ценность, которые мировые державы вкладывают в ООН. То есть нулевую. После 20 лет ошибок, к сожалению, ничего не изменилось", — говорится в совместном заявлении представителей движения, заседающих в Европарламенте и обеих палатах итальянского парламента.
"Бомбардировки идут вместо того, чтобы возложить на ООН обязанность провести независимое расследование и определить ответственных за использование химического оружия… Разрешением для войны не может быть другая война", — заявляют в ведущей оппозиционной силе Италии.
В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.
Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.
*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России
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