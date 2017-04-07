Итальянская оппозиция раскритиковала ракетный удар США по Сирии

РИМ, 7 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Лидер итальянской оппозиционной партии "Лига Севера" Маттео Сальвини подверг критике и назвал подарком террористам ракетный удар США по аэродрому в Сирии.

"Худшая идея. Ужасная ошибка и подарок для ИГ*. Неужели ничему не учат катастрофы в Ираке, Афганистане и Ливии. А потом за эту проблему будем расплачиваться мы, итальянцы" — написал Сальвини в Facebook

С осуждением акции Вашингтона выступило также ведущее итальянское оппозиционное "Движение 5 звезд"

"Атака, проведенная американской авиацией по территории Сирии, имеет опасность оказаться явным нарушением международного права, а также в который раз показывает реальную ценность, которые мировые державы вкладывают в ООН. То есть нулевую. После 20 лет ошибок, к сожалению, ничего не изменилось", — говорится в совместном заявлении представителей движения, заседающих в Европарламенте и обеих палатах итальянского парламента.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Военные США атаковали авиабазу Сирии. Кадры нанесения ракетного удара

"Бомбардировки идут вместо того, чтобы возложить на ООН обязанность провести независимое расследование и определить ответственных за использование химического оружия… Разрешением для войны не может быть другая война", — заявляют в ведущей оппозиционной силе Италии.

Между тем руководство Италии выступило в поддержку действий США в Сирии. Премьер страны Паоло Джентилони назвал американский удар "мотивированной реакцией на военное преступление" сирийских властей, а глава МИД Анджелино Альфано заявил, что ракетный обстрел стал ответом на чувство безнаказанности и "сигналом для сдерживания рисков последующего использования химического оружия".

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России

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