ОАЭ назвали смелым и мудрым решение Трампа об ударе по Сирии

ДУБАЙ, 7 апр — РИА Новости. ОАЭ полностью поддерживают действия президента США Дональда Трампа в Сирии, заявил в пятницу госминистр по иностранным делам ОАЭ Анвар бен Мухаммед Гаргаш.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

"Это смелое и мудрое решение подтверждает мудрость американского президента Дональда Трампа, который укрепляет положение США после уменьшения роли Совбеза ООН в защите мира и безопасности", — отметил Гаргаш.

По его словам, военные операции США в Сирии — ответ на якобы использование сирийским режимом химического оружия против гражданского населения, которое унесло жизни десятков людей, в том числе женщин и детей, и "стало продолжением гнусных преступлений, которые на протяжении годов режим использует против сирийского народа в нарушении гуманитарных и международных уставов".

Эмиратский госминистр также возложил ответственность за ситуацию в Сирии на ее власти.

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