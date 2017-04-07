Кандидат в президенты Франции осудил Олланда и Меркель за поддержку Трампа

ПАРИЖ, 7 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Лидер "Непокорившейся Франции", кандидат в президенты страны Жан-Люк Меланшон осудил лидеров Франции и ФРГ Франсуа Олланда и Ангелу Меркель за поддержку, оказанную президенту США Дональду Трампу после ракетного обстрела сирийского аэродрома.

"Олланд и Меркель несут полную ответственность за то, что дали Трампу право единолично бомбить, кого он хочет и когда он хочет", — написал Меланшон в своем аккаунте в Twitter.

Ранее в пятницу Олланд и Меркель обсудили по телефону ситуацию с нанесением США ракетного удара по аэродрому в Сирии. Лидеры двух стран возлагают ответственность за ситуацию в стране исключительно на президента Сирии Башара Асада. Также они заявили, что Франция и Германия вместе с партнерами по ООН продолжат усилия с тем, чтобы "призвать президента Асада за его преступные деяния к ответственности".

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

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