Иордания поддержала удар США по авиабазе в Сирии

КАИР, 7 апр — РИА Новости, Надим Зуауи. Иордания поддержала нанесение ракетного удара США по базе Военно-воздушных сил Сирии в Хомсе, назвав удар "необходимой и адекватной реакцией" на применение химического оружия в Хан-Шейхуне, заявил министр информации и официальный представитель кабинета министров королевства Мухаммед аль-Момени.

"Эта бесчеловечная акция вызвала широкий международный резонанс, в том числе удар США по сирийской военной базе, откуда доставлялось это химическое оружие. Иордания считает этот удар необходимой и адекватной реакцией на продолжающееся применение оружия массового поражения против мирных граждан и совершение преступлений против человечности", — заявил аль-Момени, слова которого приводит официальное иорданское агентство "Петра".

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

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