Иордания поддержала удар США по авиабазе в Сирии

КАИР, 7 апр — РИА Новости, Надим Зуауи. Иордания поддержала нанесение ракетного удара США по базе Военно-воздушных сил Сирии в Хомсе, назвав удар "необходимой и адекватной реакцией" на применение химического оружия в Хан-Шейхуне, заявил министр информации и официальный представитель кабинета министров королевства Мухаммед аль-Момени.
В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>