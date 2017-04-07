Удар США по Сирии усиливает джихадистов и дает надежду ИГ, заявил Пушков

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Ракетный удар США по Сирии не только не помогает борьбе с терроризмом, он усиливает позиции джихадистов и дает надежду "Исламскому государству" (запрещенная в РФ террористическая организация), заявил член оборонного комитета Совфеда Алексей Пушков.

Удар США по Сирии не только не помогает борьбе с терроризмом,а напротив- усиливает джихадистов и дает надежду ИГ. Опасная военная конвульсия — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 апреля 2017 г.

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По словам Пушкова, "все те на Западе, кто занимался сменой режимов в Ираке и Ливии, доведя эти страны до коллапса, аплодируют удару по Сирии, требуя продолжения".

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.