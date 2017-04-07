Daily Mail удалила статью 2013 года о плане США организовать химатаку в САР

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Британская газета Daily Mail удалила со своего сайта статью под заголовком "США поддержали план осуществить химическую атаку в Сирии и возложить вину за это на режим Асада" от 29 января 2013 года.

В ночь на пятницу США выпустили с военных кораблей 59 ракет по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

Автор статьи Луиз Бойл сообщает, что химическая атака, по плану США, должна была послужить предлогом для усиления международной коалицией военных действий в Сирии.

"Попавшие в общественный доступ электронные письма, предположительно, доказывают, что Белый дом дал добро на осуществление химической атаки в Сирии, в которой можно будет обвинить режим Асада и, в свою очередь, усилить международные военные действия в обессиленной стране. В опубликованном докладе содержится переписка между двумя высокопоставленными лицами в базирующейся в Британии компании-подрядчике Britam Defence, в которой говорится, что "одобренная Вашингтоном" схема предполагает, что Катар профинансирует применение химического оружия силами повстанцев в Сирии", — говорится в статье.

Автор публикации указывает, что переписку обнародовал малайзийский хакер, который также получил через незащищенный сервер компании доступ к резюме и копиям паспортов ее руководителей.

РИА Новости пока ожидает от Daily Mail ответа на вопрос, почему и когда именно данная статья была удалена с сайта издания.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в пятницу заявил, что удар американскими крылатыми ракетами по сирийской авиабазе готовился задолго до событий пятницы.

"Уже очевидно, что удар американскими крылатыми ракетами по сирийской авиабазе готовился задолго до сегодняшних событий. Для подготовки такого удара необходимо провести большой комплекс мероприятий по разведке, планированию, подготовке полетных заданий и приведению ракет в полную готовность к пуску", — сказал он.

Как отметил Конашенков, "для любого специалиста понятно, что решение по нанесению ракетного удара по Сирии было принято в Вашингтоне задолго до событий в н.п. Хан-Шейхун, послуживших только формальным поводом, а демонстрация военной силы продиктована исключительно внутриполитическими причинами".

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