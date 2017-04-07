ВАРШАВА, 7 апр — РИА Новости. МИД Польши считает пропорциональными действия США в Сирии, говорится в официальном заявлении польского внешнеполитического ведомства, опубликованном в пятницу.

Ранее "полную поддержку" действиям США высказал президент Польши Анджей Дуда.

"По оценке министерства иностранных дел, операция, проведенная США против базы сирийских ВВС в провинции Хомс, была пропорциональным и правильным ответом на варварскую атаку с использованием химического оружия, произведенную, согласно сведениям, переданным союзникам США, сирийской авиацией, в результате которой погибли по меньшей мере 78 мирных жителей, включая женщин и детей", — говорится в документе.

По оценке МИД Польши, "решение президента США Дональда Трампа было сильным и четким сигналом, что дальнейшее распространение и применение химического оружия, в том числе против беззащитных мирных граждан в Сирии, не будет допускаться".

При этом МИД Польши призывает стороны конфликта "воздержаться от действий, которые приведут к дальнейшей эскалации напряженности, и к продолжению переговоров под эгидой ООН, ведущих к разрешению конфликта с помощью политических мер".

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

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