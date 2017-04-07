МИД Польши считает пропорциональными действия США в Сирии
14:4407.04.2017
(обновлено: 14:45 07.04.2017)
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ВАРШАВА, 7 апр — РИА Новости. МИД Польши считает пропорциональными действия США в Сирии, говорится в официальном заявлении польского внешнеполитического ведомства, опубликованном в пятницу.
Ранее "полную поддержку" действиям США высказал президент Польши Анджей Дуда.
"По оценке министерства иностранных дел, операция, проведенная США против базы сирийских ВВС в провинции Хомс, была пропорциональным и правильным ответом на варварскую атаку с использованием химического оружия, произведенную, согласно сведениям, переданным союзникам США, сирийской авиацией, в результате которой погибли по меньшей мере 78 мирных жителей, включая женщин и детей", — говорится в документе.
По оценке МИД Польши, "решение президента США Дональда Трампа было сильным и четким сигналом, что дальнейшее распространение и применение химического оружия, в том числе против беззащитных мирных граждан в Сирии, не будет допускаться".
При этом МИД Польши призывает стороны конфликта "воздержаться от действий, которые приведут к дальнейшей эскалации напряженности, и к продолжению переговоров под эгидой ООН, ведущих к разрешению конфликта с помощью политических мер".
В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
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В ночь на пятницу США нанесли массированный ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских правительственных войск. Американские военные запустили 59 крылатых ракет со своих кораблей в Средиземном море.
Распоряжение нанести удар по базе отдал президент США Дональд Трамп, мотивируя это решение тем, что якобы с этого сирийского аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
Однако глава МИД Сирии накануне опроверг возможность применения сирийскими войсками химического оружия, так как еще в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
Президент России Владимир Путин назвал удары США по Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права под надуманным предлогом.
Глава российского государства видит в ударах США по Сирии попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.
Подобные действия США не только наносят урон российско-американским отношениям, но и создают серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении президента России.
В ответ на агрессию США по отношению к суверенному государству Россия приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
По предварительной информации, в результате ракетного обстрела авиабазы Шайрат погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Были выведены из строя несколько истребителей ВВС Сирии.