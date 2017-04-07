Озеров: безопасность базы Хмеймим и пункта ВМФ в Тартусе надежно обеспечена

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Безопасности расположенных в Сирии авиабазы ВВС РФ "Хмеймим" и пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе надежно обеспечена комплексами С-300 и С-400 как с земли, так и с воздуха и с моря, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Обеспечение нашей базы ВВС ("Хмеймим") и пункта материально-технического обеспечения в Тартусе как с земли, так и с моря и с воздуха вне зависимости от нанесенного сегодня удара США по авиабазе ВВС САР контролируется комплексами С-300 и С-400, которые там находятся, и они надежно обеспечивают безопасность наших военнослужащих", — сказал сенатор.

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