Эксклюзивные фото РИА Новости с базы Шарат

Удар США по авиабазе в Сирии (201)

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. США впервые с начала сирийского конфликта нанесли массированный ракетный удар по аэродрому Шайрат правительственных войск республики. РИА Новости публикует эксклюзивные снимки с атакованной базы.

Американские военные запустили 59 крылатых ракет с эсминцев Ross и Porter в Средиземном море.

По словам губернатора провинции Хомс Талаля аль-Баррази, жертвами удара стали семь человек. Пятеро из них были военными, двое — из числа гражданских из деревни Шайрат, расположенной недалеко от аэродрома. По сведениям собеседника РИА Новости из сирийской армии, погибло десять военнослужащих.

Распоряжение ударить по базе отдал президент США Дональд Трамп. Свое решение он мотивировал тем, что якобы с этого сирийского аэродрома была проведена химатака в провинции Идлиб.

Таким образом Трамп переступил черту, которую не решался перейти его предшественник Барак Обама, хотя еще несколько лет назад нынешний американский президент призывал Обаму не атаковать Сирию.

Накануне глава МИД Сирии опроверг возможность применение химического оружия правительственными войсками, поскольку еще в январе прошлого года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии ОЗХО получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

Министерство иностранных дел России назвало решение США "бездумным подходом", усугубляющим существующие проблемы.

"Не удосужившись ни в чем разобраться, США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом", — говорится в заявлении МИД РФ.

Президент России Владимир Путин считает американские удары по Сирии актом агрессии против суверенного государства в нарушение норм международного права и под надуманным предлогом, подчеркнул пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В ответ на агрессию Вашингтона Москва приостановила действие российско-американского меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

Россия планирует созвать заседание Совбеза ООН, чтобы "обсудить ситуацию, которая сложилась после этого акта агрессии".

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