Лидер британских лейбористов осудил удары США по Сирии

ЛОНДОН, 7 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин осудил удары США по Сирии и заявления правительства, поддержавшего решение руководства США.

"Британское правительство должно призвать администрацию (президента США Дональда) Трампа к сдержанности и использовать все свое влияние на мирных переговорах для выработки политического решения. Американская ракетная атака на базу правительственных сил Сирии ведет к риску эскалации войны в будущем. Совершенная химическая атака была военным преступлением, которое требует расследования и привлечения виновных к ответственности. Но односторонние военные действия без законодательного одобрения… создают риск эскалации конфликта, уже унесшего жизни сотен тысяч людей", — говорится в заявлении Корбина.

Лидер лейбористов призвал к незамедлительному созыву женевских мирных переговоров и оказанию международного давления на их участников с целью заключения соглашения о политическом урегулировании.

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