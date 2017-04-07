Путин провел совещание с Совбезом после удара США по авиабазе в Сирии

Удар США по авиабазе в Сирии (201)

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Сирии после ракетного удара США по авиабазе Шайрат в провинции Хомс, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялось детальное обсуждение ситуации, сложившейся в Сирии после нанесения США ракетных ударов", — сказал пресс-секретарь.

По его словам, "действия Вашингтона еще раз были квалифицированы как акт агрессии, противоречащей международному праву".

"На совещании была выражена глубокая обеспокоенность в связи с неизбежными негативными последствиями подобных агрессивных действий для общих усилий в области борьбы с терроризмом", — отметил Песков.

"Также было выражено сожаление в связи с ущербом для двусторонних российско-американских отношений, который был нанесен в связи с произведенными ударами по объектам Сирии", — добавил он.

По словам пресс-секретаря, "обсуждались также различные вопросы, связанные с продолжением операции ВКС России по поддержанию антитеррористической операции Вооруженных сил Сирии".

Кроме того, участники совещания затронули текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.