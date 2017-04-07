Источник сообщил, что при атаке США в Сирии погибли четверо детей

ХОМС, 7 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Жертвами ракетного удара США по сирийской базе ВВС "Шайрат" стали четверо детей, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Хомсе.

"По нашим данным, среди погибших мирных жителей есть четверо детей. Они из простых семей, проживающих рядом с авиабазой. Больше сказать нечего", — рассказал собеседник агентства.

Ранее офицер, служащий на авиабазе, сообщил РИА Новости о гибели 10 военнослужащих в результате ракетного удара по базе ВВС.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии "Шайрат" в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Данные о погибших и пострадавших разнятся: губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек (пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы). По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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