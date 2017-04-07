В Кремле после удара США в Хомсе напомнили, что Сирия - союзник России

Удар США по авиабазе в Сирии (201)

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сирия является союзником России, Москва оказывает помощь сирийским военным в борьбе с террористами, сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно. Поскольку мы оказываем помощь сирийским вооруженным силам в соответствии с обращением руководства Сирии, то Сирия является нашим союзником", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, воспринимают ли в Кремле удары США в Сирии "как акт агрессии против союзника России".

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака.

Ранее Песков сказал журналистам, что президент РФ Владимир Путин считает, что удары США по Сирии наносят урон отношениям с РФ, создают серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с терроризмом.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>