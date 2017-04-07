Эксперт: Россия провела "красную линию", приостановив меморандум по Сирии

БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости, Александр Шишло. Приостановлением действия меморандума о предотвращении авиаинцидентов в ходе операций в Сирии Россия обозначила "красную линию" для США, считает директор геополитических исследований Европейского института международных отношений Пьер-Эмануэль Томанн.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия после ударов США по правительственной авиабазе в Сирии приостанавливает действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

"Этим Россия, вероятно, показывает президент США Дональду Трампу, что идти дальше по пути эскалации будет представлять опасность для США", — сказал эксперт РИА Новости.

Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии между военными РФ и США действует с октября 2015 года. Его положения призваны повысить безопасность полетов авиации в воздушном пространстве Сирии. Стороны регулярно проводили видеоконференции рабочей группы высокого уровня по вопросам выполнения меморандума. Последняя такая конференция состоялась 24 марта.

Как сообщил тогда Пентагон, стороны отметили отсутствие существенных инцидентов в связи с действиями авиации ВКС РФ и ВВС коалиции в Сирии, провели анализ действий сторон по разрешению потенциальных конфликтных ситуаций и подтвердили полезность документа. Кроме того, на встрече были рассмотрены предложения сторон по развитию положений меморандума, способных повысить безопасность полетов авиации в воздушном пространстве Сирии.

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