Президент Польши поддержал удар США по авиабазе в Сирии

ВАРШАВА, 7 апр — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда полностью поддержал операцию США в Сирии, говорится в заявлении главы государства, опубликованном в пятницу.

"Как Президент Польши, я хотел бы выразить свою полную поддержку военной операции, проведенной в ночь с четверга на пятницу американскими вооруженными силами в Сирии",- говорится в сообщении. Дуда отметил, что "решение президента Дональда Трампа об атаке на одну из сирийских авиабаз было реакцией на использование войсками режима Башара Асада химического оружия против мирного населения".

При этом Польша "со всей силой осуждает преступления, совершенные в отношении мирных жителей и призывает все международное сообщество еще сильнее принять участие в восстановлении мира в Сирии, остановить безумие войны, прекратить раскручивание спирали насилия", заявил польский президент. Также подчеркивается, что Польша поддерживает действия американской администрации "как союзник США, но также как государство солидарное с жертвами гражданской войны в Сирии".

По словам Дуды, он был проинформирован американской стороной о деталях операции. "Я поручил начальнику Бюро национальной безопасности подготовку специального отчета", — добавил он.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.