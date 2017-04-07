Италия поддержала удар США по авиабазе в Сирии

РИМ, 7 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Италия понимает причины, по которым США провели ракетный удар в Сирии, и считает его пропорциональной реакцией на предполагаемое применение сирийскими властями химических боеприпасов, заявил глава итальянского МИД Анджелино Альфано.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

"Это ответ на чувство безнаказанности и сигнал для сдерживания рисков последующего использования химического оружия. Мы понимаем причины военной акции США, которая является соразмерной по времени и способу осуществления", — написал Альфано в Twitter.

По словам Альфано, сейчас необходимо в полной мере привлечь к разрешению ситуации Совет безопасности ООН. Он отметил, что предстоящая встреча глав МИД стран "семерки" в Лукке даст возможность подтвердить общее стремление этих государств к миру и безопасности.

"Кроме того, Италия рассчитывает, что наряду с возобновимся диалогом США и России будут вновь подтверждены обязательства международного сообщества по обеспечению политического перехода в Сирии", — говорится в заявлении итальянского МИД.

"В этой связи Италия с особым вниманием следит за предстоящим визитом госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву. Необходимо, что Россия использовала свое влияние для обеспечения прекращения огня, полного доступа гуманитарной помощи и создания доверия на переговорах между сирийскими сторонами", — заявил Альфано, слова которого приводятся в релизе.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.