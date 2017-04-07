Песков рассказал, кто принимает решение по присутствию военных РФ в Сирии

Удар США по авиабазе в Сирии (201)

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Режим присутствия и количество российских военнослужащих определяет Министерство обороны, в соответствии с установками верховного главнокомандующего, президента страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности расширения присутствия РФ в Сирии после удара.

"Что касается присутствия российских военных в Сирии, то режим и количество присутствия наших военных определяет министерство обороны в соответствии с установками верховного главнокомандующего", — сказал Песков.

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