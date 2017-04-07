Юнкер заявил, что США предупредили ЕС об авиаударе по Сирии

БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. США проинформировали Евросоюз о том, что авиаудары по авиабазе в Сирии направлены на предотвращение новых химических атак, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер понимает усилия по сдерживанию новых химатак, говорится в заявлении главы ЕК.

"США проинформировали ЕС, что эти удары носили ограниченный характер и были направлены на сдерживание новых ужасов с использованием химического оружия", — отмечается в документе.

ЕК сообщает, что Юнкер "однозначно осуждает использование химического оружия".

"Он понимает усилия, направленные на сдерживание новых атак. Есть очевидная разница между ударами по военным объектам и использованием химического оружия против мирных граждан", — говорится в коммюнике.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.