Швеция призвала сопоставить удар США в Сирии с международным правом

СТОКГОЛЬМ, 7 апр – РИА Новости, Людмила Божко. МИД Швеции считает, что ракетный удар США по сирийской базе поднимает вопрос о совместимости таких действий с международным правом.

"Пока неясно, является ли нанесенный ночью ракетный удар новой политикой США. Важно, чтобы в основе была международно-правовая основа для действий. Проведенное ночью ракетное нападение поднимает вопросы о том, как это может быть совместимо с международным правом. Поэтому это является вопросом для Совета безопасности, который должен взять на себя ответственность для достижения прочного политического урегулирования". – заявила глава МИД Швеции Маргот Валльстрём, слова которой приводятся в официальном комментарии, опубликованном в шведских СМИ.

Министр считает, что "настало время для того, чтобы сирийский народ определил свое будущее".

Валльстрём также подчеркнула, что "химическая атака против гражданского населения в Сирии вызывает отвращение" и что Швеция вместе с другими девятью странами в Совбезе "попытались прошедшей ночью достичь соглашения по резолюции о проведении серьезного расследования этого злодеяния, чтобы ответственные могли быть привлечены к ответу".

Министр выразила сожаление, что постоянным членам Совбеза не удалось достичь такого соглашения. "Мы готовы продолжать работу", — заявила глава МИД Швеции.

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