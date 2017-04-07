В Кремле заявили о повышении рисков столкновения России и США

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Риски столкновения РФ и США в Сирии существенно повышены после удара США по сирийской правительственной авиабазе, вряд ли можно говорить о каком-то еще повышении рисков из-за приостановки действия меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия после ударов США по правительственной авиабазе в Сирии приостанавливает действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

"На фоне ракетных ударов вряд ли можно говорить о каком-то еще повышении риска — риск повышен существенно", — подчеркнул Песков в ответ на вопрос, не повышает ли с точки зрения Кремля приостановка этого меморандума риск прямого столкновения России и США в Сирии.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Заявление представителя МИД РФ в связи с ракетными ударами США по базе Сирии

В ответ на просьбу уточнить, рассматривает ли Россия возможность защиты объектов сирийских вооруженных сил с помощью своих сил, находящихся в Сирии, пресс-секретарь президента отметил, что этот вопрос необходимо адресовать военным.

"Это вопрос, который нужно адресовать нашим военным коллегам. Еще раз повторяю, российские вооруженные силы и ВКС России легитимно с точки зрения международного права находятся в Сирии в связи с обращением законного сирийского руководства. Они продолжают выполнять операцию и делают все, что необходимо, в интересах выполнения тех задач, которые были поставлены верховным главнокомандующим президентом Путиным", — заявил Песков.

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