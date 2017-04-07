Источник: при ударе США по авиабазе в Сирии погибли десять человек

ХОМС, 7 апр – РИА Новости. В результате нанесенного США ракетного удара по авиабазе Шайрат в Сирии погибли десять сирийских военнослужащих, сообщил РИА Новости офицер сирийской армии, находящийся на аэродроме.

"Сегодня в результате удара погибло десять наших военнослужащих" — сказал собеседник агентства.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.