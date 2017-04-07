Минобороны РФ сообщило о погибших сирийских военных после атаки США

Удар США по авиабазе в Сирии (201)

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Двое сирийских военнослужащих пропали без вести в результате ударов США, четверо погибли и шесть получили ожоговые ранения в ходе тушения пожаров, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"По информации командования сирийской авиабазы, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, а также четверо — погибло и шесть получили ожоговые ранения в ходе тушения пожаров", — сказал он.

Он также заявил, что из выпущенных США 59 ракет до сирийской авиабазы долетели всего 23 ракеты, а место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно, добавил Конашенков.

Таким образом боевая эффективность американского ракетного удара по сирийской авиабазе – крайне низкая, сказал он.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака.

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