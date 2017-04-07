Москва призвала Совбез ООН осудить агрессию США в Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Москва считает, что Совбез ООН должен осудить акт агрессии со стороны США, которые нанесли удары по сирийской авиабазе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Пресс-секретарь президента сообщил, что РФ хочет созвать заседание Совбеза ООН для того, чтобы "обсудить ситуацию, которая сложилась после вот этого акта агрессии".

"Безусловно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, хотели ли бы в Кремле, чтобы Совбез ООН осудил этот акт агрессии.

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