В Кремле назвали бессмысленным меморандум по безопасности полетов в Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Меморандум с Вашингтоном по безопасности полетов в Сирии утратил смысл после ракетного удара США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение приостановить действие документа.
В ночь на пятницу США нанесли ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. В Пентагоне заявили, что авиабаза якобы использовалась для хранения химического оружия. Удар был нанесен с эсминцев Ross и Porter из акватории Средиземного моря. Было выпущено 59 ракет.
После этого Россия приостановила действие меморандума.
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