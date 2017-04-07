В Кремле назвали бессмысленным меморандум по безопасности полетов в Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Меморандум с Вашингтоном по безопасности полетов в Сирии утратил смысл после ракетного удара США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение приостановить действие документа.

Меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе военной операции в Сирии между военными России и США действовал с октября 2015 года. Стороны регулярно проводили видеоконференции рабочей группы по вопросам его выполнения. Последняя такая конференция состоялась 24 марта.

В ночь на пятницу США нанесли ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. В Пентагоне заявили, что авиабаза якобы использовалась для хранения химического оружия. Удар был нанесен с эсминцев Ross и Porter из акватории Средиземного моря. Было выпущено 59 ракет.

После этого Россия приостановила действие меморандума.

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