США
7.047 апреля14:20МСК
USD56.44+0.54
EUR60.08+0.39
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

США, разбомбив сирийскую авиабазу, нанесли удар по отношениям с Россией

Сюжет:
Удар США по авиабазе в Сирии (201)
13:0207.04.2017
(обновлено: 13:08 07.04.2017)
032763
Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Вашингтон, приняв решение о нанесении удара по сирийской авиабазе, навредил, в том числе, российско-американским отношениям, считают в Москве.

Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout
Сирийская база Шайрат, атакованная США, была оплотом борьбы с ИГ*

США в ночь на пятницу впервые с начала многолетнего конфликта в Сирии нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС САР. По официальной информации Пентагона, удар был нанесен по авиабазе "Шайрат" ВВС Сирии в 4.40 по местному времени (3.40 мск) из акватории Средиземного моря с эсминцев Ross и Porter. В общей сложности было выпущено 59 крылатых ракет Tomahawk (томагавк, боевой топор американских индейцев — ред.). Этот удар наносился США самостоятельно, без участия союзников.

По имеющейся информации, в результате удара погибли семь человек, самой базе нанесен значительный ущерб. Однако президент США Дональд Трамп назвал удар "пропорциональным ответом" на якобы совершенную 4 апреля властями Сирии атаку на мирных жителей в провинции Идлиб.

Военные США атаковали авиабазу Сирии. Кадры нанесения ракетного удара

Союзники США одобряют

Союзники США полностью поддержали нанесение ударов по сирийской авиабазе, заявив при этом, что это единичная операция.

"Я бы не усматривал в этих ударах начало другой военной кампании", — заявил, например, глава минобороны Великобритании Майкл Фэллон.

Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
Удар США по Сирии: надуманный предлог и непредсказуемые последствия

Он подчеркнул, что проведенная операция была тщательно спланирована. "Удары планировались очень тщательно, чтобы не затронуть российских военнослужащих", — отметил британский министр.

"Сильным сигналом" назвал действия США Израиль. "Словом и делом президент Трамп послал сегодня сильный и ясный сигнал о том, что с применением и распространением химического оружия мириться не будут", — заявила пресс-служба премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

"Израиль полностью поддерживает решение президента Трампа и надеется, что этот сигнал о решительных намерениях перед лицом ужасных деяний режима (президента Сирии Башара) Асада будет воспринят не только в Дамаске, но и в Тегеране, Пхеньяне и других местах", — заявил израильский премьер.

Анкара также одобрила удар США по сирийской базе. "Мы положительно расцениваем удар США по Сирии. Мировое сообщество должно поддержать такую позицию по отношению к режиму (президента Сирии Башара Асада), он должен быть наказан. Надеемся, что операция США ускорит достижение мира в этой стране и предотвратит дальнейшие варварские шаги Асада ", — заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш в эфире телеканала Fox TV.

С подобным мнением выступила и Франция. "Это был сигнал", — сказал глава МИД Франции Жан-Марк Эйро. По его словам, Иран и РФ должны понять, что поддерживать сирийского президента бессмысленно. В то же время глава МИД заявил, что Париж не стремится к конфронтации с Москвой или Тегераном.

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии

С пониманием отнеслись к действиям США и в Берлине. "Тот факт, что США отреагировали налетом на военные структуры режима Асада, которые стали источником жестокого военного преступления, объясним", — заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Со своей стороны, глава МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц назвал удар по базе правительственный войск в Сирии превентивной мерой. "Мы понимаем, что военная интервенция на аэродром была проведена в качестве превентивной меры для предотвращения в будущем атак отравляющими газами", — сказал министр агентству APA.

При этом он добавил, что "хотя мы понимаем мотивацию США, принятие решения о таких мерах относится к ответственности Совета Безопасности ООН".

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. 7 апреля 2017

Кому выгодно?

Сирийские власти смотрят на ситуацию по-другому. В частности, губернатор сирийской провинции Хомс Талял Барази заявил, что ракетный удар США служит целям "вооруженных террористических группировок" и "Исламского государства"*, передает агентство Рейтер.

Флаги у Киевской городской администрации. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
Перейти в фотобанк
Киев рассчитывает на усиление поддержки после удара США по Сирии

"Сирийское руководство и сирийская политика не изменятся. Этот удар был не первым и, я думаю, будет не последним", — заявил он в телефонном интервью сирийскому национальному телевидению.

В свою очередь, посол Сирии в России Рияд Хаддад, говоря о возможном военном ответе Дамаска на удар крылатыми ракетами США по авиабазе в САР, заявил, что такое решение может быть принято только в координации с РФ.

"Все действия координируются с Российской Федерацией", — подчеркнул сирийский дипломат.

Против ударов США высказались и другие страны. С осуждением американских действий выступили, например, власти Ирана. "Иран решительно осудил ракетную атаку США, которая была совершена в пятницу по армейской авиабазе в Сирии", — говорится в сообщении телеканала Press TV.

А в министерстве национальной обороны Греции призвали к диалогу по всем имеющимся вопросам. "Греция решительно выступает против любого военного вмешательства в Сирии. Она содействует диалогу и мирному сосуществованию", — заявил РИА Новости источник в греческом военном ведомстве, комментируя удары США по Сирии.

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. 7 апреля 2017

Удар по отношениям с РФ

Жесткой была реакция Москвы. В МИД РФ заявили, что ракетные удары США по правительственной базе в Сирии негативно скажутся на российско-американских отношениях.

"Предпринятые сегодня США действия еще больше разрушают российско-американские отношения", — говорится в заявлении МИД России.

В министерстве отметили, что "США не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности". "Само присутствие военнослужащих США и других стран на территории Сирии без согласия на то правительства этой страны или решения Совбеза ООН является грубым, явным и ничем не обоснованным нарушением международного права. Если раньше это объяснялось задачей борьбы с терроризмом, то сейчас налицо явный акт агрессии против суверенной Сирии", — сообщили в ведомстве.

Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
Лавров рассказал, кому выгодны удары США по Сирии

В МИД РФ отметили, что "в обосновании вооруженной акции Вашингтон полностью извратил то, что произошло в Идлибе".

"Американская сторона не может не понимать, что сирийские правительственные войска не применяли там химическое оружие. У Дамаска его попросту нет, что неоднократно подтверждалось квалифицированными специалистами", — говорится в заявлении.

В министерстве также заявили, что военная акция США в Сирии — это попытка отвлечь внимание от ситуации в Мосуле, "где в результате действий, в том числе американской коалиции, погибли сотни мирных жителей и нарастает гуманитарная катастрофа".

В российском МИД назвали очевидным тот факт, "что удар американскими крылатыми ракетами готовился заблаговременно". "Для любого специалиста понятно, что решение о нанесении ударов было принято в Вашингтоне до событий в Идлибе, которые были просто использованы как предлог для демонстрации силы", — заявили в МИД.

Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
Путин назвал агрессией ракетный удар США по авиабазе в Сирии

При этом министерство дало понять, что заявления о возможном осложнении российско-американских отношений — не пустая угроза, уже есть первые конкретные последствия.

"Российская сторона приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США", — сообщил МИД РФ.

© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии

Напоминает вторжение в Ирак

Немного позднее ситуацию прокомментировал и российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он также отметил, что ракетный удар США по Сирии — это акт агрессии, который "наносит ущерб и без того подорванным отношениям между Россией и Соединенными Штатами".

"Но надеюсь, что эти провокации не приведут к необратимым результатам", — подчеркнул глава МИД РФ.

"Уже сейчас цитируют СМИ такие радостные высказывания бывших функционеров обамовской администрации о том, что теперь,… после этих ударов сотрудничество между Россией и США становится совсем уже нереальным. Надеюсь, что они будут посрамлены, хотя, безусловно, выводы свои мы для наших будущих отношений будем делать", — добавил он.

По его словам, нанесение ракетных ударов США выгодно только тем, кто хочет сорвать переговоры в Астане и Женеве и сменить власть в Сирии силовым путем.

"Если задаться вопросом, кому выгодно то, что произошло, выгодно это только тем, кто хочет подорвать женевский, астанинский процесс и хочет создать необходимые доказательства, предлоги, поводы для перехода от политического урегулирования к смене режима силовым путем", — сказал Лавров.

Он напомнил, что США мотивировали свои действия тем, что сирийские власти якобы использовали химоружие в Идлибе, но при этом не привели никаких подтверждающих это фактов.

"Опять спекулировали на фотографиях детей и спекулировали, конечно, на показаниях различных неправительственных организаций, включая всем понятных жуликов из так называемых "Белых касок", которые занимаются инсценировкой различных ситуаций, чтобы потом провоцировать действия против сирийского правительства", — сказал Лавров.

© REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
Удар США по базе в Сирии

В связи с этим он высказал мнение о том, что ситуация напоминает действия США и их союзников в 2003 году перед вторжением в Ирак. Тогда операция против режима иракского лидера Саддама Хусейна началась под предлогом того, что у Багдада якобы есть оружие массового уничтожения. Позднее эта информация не подтвердилась.

"Напоминает ситуацию 2003 года, когда США, Великобритания со своими некоторыми союзниками вторглись в Ирак, без согласия Совета безопасности, при грубейшем нарушении международного права", — сказал Лавров.

В связи с этим он заявил, что российская сторона будет требовать раскрытия правды о принятии решений Вашингтоном по нанесению ударов в Сирии. "Не знаю, когда придется узнать всю правду про то, как принимались решения о нанесении ударов по Сирии в этой ситуации, но думаю, что, конечно, правду нужно требовать и мы этим будем заниматься", — добавил министр.

Оправданная реакция

Политики и эксперты, комментируя реакцию российского МИД, назвали ее вполне оправданной.

"Это решение (приостановить действие меморандума – ред.) абсолютно логичное, сейчас многие задаются вопросом, почему не были использованы ракеты, которые обороняют небо, так вот это ответ на этот вопрос, потому что РФ действует в рамках меморандума. Сейчас выход из меморандума позволит своевременно реагировать на различные угрозы, в том числе и в отношении находящихся там наших аэродромов и подразделений", — заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Я думаю, что США, убедившись в мощной армии Асада и РФ, такими действиями попытались переломить ситуацию и показать, что с США надо считаться", — добавил депутат.

В свою очередь, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский высказал мнение о том, что ракетные удары США по авиабазе ВВС Сирии перечеркнули намечавшиеся перспективы сотрудничества Вашингтона и Москвы в урегулировании ситуации в САР.

© Ruptly
Трамп рассказал о причинах авиаудара США по Сирии в обращении к американцам

"Очень плохо, но теперь наше возможное сотрудничество с США по Сирии откладывается в долгий ящик. Прекращение действия данного документа — мера жесткая, но реагировать на действия Америки как-то надо. Сейчас будет обмен жесткими заявлениями, возможны даже инциденты с нашими и американскими самолетами, как это было у нас в конце 2015 года с Турцией, но надеюсь, что до прямого военного конфликта дело не дойдет", — сказал Бужинский.

А член общественного совета при министерстве обороны РФ, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко назвал приостановление Россией действия меморандума о предотвращении авиаинцидентов в ходе операций в Сирии естественной реакцией на ракетную атаку США.

"Это вполне естественная реакция со стороны Москвы, учитывая то, что американские ракетные удары по территории Сирии могли привести к крайне опасным инцидентам, и затронуть, в том числе, жизнь и безопасность российских военнослужащих", — сказал Коротченко.

Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Минобороны заявило о крайне низкой эффективности удара США по базе в Сирии

По словам эксперта, для обеспечения безопасности военнослужащих ВС РФ и подразделений российских ВКС следует усилить группировку сил и средств ПВО, уже развернутых в Сирии. "В этих условиях Россия оставляет за собой полную свободу действий относительно того, как и каким образом она будет обеспечивать свою безопасность. Полагаю, что в сложившейся ситуации имеет место практическая необходимость в усилении группировки российских сил и средств ПВО, уже развернутых в Сирии", — сказал эксперт.

Будет ли визит?

На этом фоне был также поднят вопрос о целесообразности визита в РФ американского госсекретаря Рекса Тиллерсона, который намечен на 11-12 апреля. Пока в Москве, похоже, настроены оставить его в силе.

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, например, полагает, что этот визит отменять не стоит.

"Я не стал бы отказываться от приема Тиллерсона, вести диалог надо все равно, но сегодня ночью был нанесен удар не только по провинции Хомс, но и по российско-американским отношениям, по здравому смыслу в целом", — сказал Слуцкий РИА Новости.

С ним согласен и глава совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

"Вообще в таких ситуациях визит — не то, что нельзя отменять, наоборот: он приобретает реальный смысл. Это не просто какая-то протокольная поездка, а обсуждение реального кризиса, и именно для этого нужна дипломатия. Поэтому я надеюсь, что никто отменять не будет, и вот эти призывы в Конгрессе, что нечего русских поощрять визитом — это, конечно, полная глупость. Иначе зачем тогда нужна дипломатия. Другое дело, что атмосфера визита теперь, конечно, будет не той, на которую рассчитывали еще недавно", — сказал Лукьянов.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Комментировать
+
Война в Сирии
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена