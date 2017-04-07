США, разбомбив сирийскую авиабазу, нанесли удар по отношениям с Россией

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Вашингтон, приняв решение о нанесении удара по сирийской авиабазе, навредил, в том числе, российско-американским отношениям, считают в Москве.

США в ночь на пятницу впервые с начала многолетнего конфликта в Сирии нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС САР. По официальной информации Пентагона, удар был нанесен по авиабазе "Шайрат" ВВС Сирии в 4.40 по местному времени (3.40 мск) из акватории Средиземного моря с эсминцев Ross и Porter. В общей сложности было выпущено 59 крылатых ракет Tomahawk (томагавк, боевой топор американских индейцев — ред.). Этот удар наносился США самостоятельно, без участия союзников.

По имеющейся информации, в результате удара погибли семь человек, самой базе нанесен значительный ущерб. Однако президент США Дональд Трамп назвал удар "пропорциональным ответом" на якобы совершенную 4 апреля властями Сирии атаку на мирных жителей в провинции Идлиб.

Союзники США одобряют

Союзники США полностью поддержали нанесение ударов по сирийской авиабазе, заявив при этом, что это единичная операция.

"Я бы не усматривал в этих ударах начало другой военной кампании", — заявил, например, глава минобороны Великобритании Майкл Фэллон.

Он подчеркнул, что проведенная операция была тщательно спланирована. "Удары планировались очень тщательно, чтобы не затронуть российских военнослужащих", — отметил британский министр.

"Сильным сигналом" назвал действия США Израиль. "Словом и делом президент Трамп послал сегодня сильный и ясный сигнал о том, что с применением и распространением химического оружия мириться не будут", — заявила пресс-служба премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

"Израиль полностью поддерживает решение президента Трампа и надеется, что этот сигнал о решительных намерениях перед лицом ужасных деяний режима (президента Сирии Башара) Асада будет воспринят не только в Дамаске, но и в Тегеране, Пхеньяне и других местах", — заявил израильский премьер.

Анкара также одобрила удар США по сирийской базе. "Мы положительно расцениваем удар США по Сирии. Мировое сообщество должно поддержать такую позицию по отношению к режиму (президента Сирии Башара Асада), он должен быть наказан. Надеемся, что операция США ускорит достижение мира в этой стране и предотвратит дальнейшие варварские шаги Асада ", — заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш в эфире телеканала Fox TV.

С подобным мнением выступила и Франция. "Это был сигнал", — сказал глава МИД Франции Жан-Марк Эйро. По его словам, Иран и РФ должны понять, что поддерживать сирийского президента бессмысленно. В то же время глава МИД заявил, что Париж не стремится к конфронтации с Москвой или Тегераном.

С пониманием отнеслись к действиям США и в Берлине. "Тот факт, что США отреагировали налетом на военные структуры режима Асада, которые стали источником жестокого военного преступления, объясним", — заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Со своей стороны, глава МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц назвал удар по базе правительственный войск в Сирии превентивной мерой. "Мы понимаем, что военная интервенция на аэродром была проведена в качестве превентивной меры для предотвращения в будущем атак отравляющими газами", — сказал министр агентству APA.

При этом он добавил, что "хотя мы понимаем мотивацию США, принятие решения о таких мерах относится к ответственности Совета Безопасности ООН".

Кому выгодно?

Сирийские власти смотрят на ситуацию по-другому. В частности, губернатор сирийской провинции Хомс Талял Барази заявил, что ракетный удар США служит целям "вооруженных террористических группировок" и "Исламского государства"*, передает агентство Рейтер.

"Сирийское руководство и сирийская политика не изменятся. Этот удар был не первым и, я думаю, будет не последним", — заявил он в телефонном интервью сирийскому национальному телевидению.

В свою очередь, посол Сирии в России Рияд Хаддад, говоря о возможном военном ответе Дамаска на удар крылатыми ракетами США по авиабазе в САР, заявил, что такое решение может быть принято только в координации с РФ.

"Все действия координируются с Российской Федерацией", — подчеркнул сирийский дипломат.

Против ударов США высказались и другие страны. С осуждением американских действий выступили, например, власти Ирана. "Иран решительно осудил ракетную атаку США, которая была совершена в пятницу по армейской авиабазе в Сирии", — говорится в сообщении телеканала Press TV.

А в министерстве национальной обороны Греции призвали к диалогу по всем имеющимся вопросам. "Греция решительно выступает против любого военного вмешательства в Сирии. Она содействует диалогу и мирному сосуществованию", — заявил РИА Новости источник в греческом военном ведомстве, комментируя удары США по Сирии.

Удар по отношениям с РФ



Жесткой была реакция Москвы. В МИД РФ заявили, что ракетные удары США по правительственной базе в Сирии негативно скажутся на российско-американских отношениях.

"Предпринятые сегодня США действия еще больше разрушают российско-американские отношения", — говорится в заявлении МИД России.

В министерстве отметили, что "США не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности". "Само присутствие военнослужащих США и других стран на территории Сирии без согласия на то правительства этой страны или решения Совбеза ООН является грубым, явным и ничем не обоснованным нарушением международного права. Если раньше это объяснялось задачей борьбы с терроризмом, то сейчас налицо явный акт агрессии против суверенной Сирии", — сообщили в ведомстве.

В МИД РФ отметили, что "в обосновании вооруженной акции Вашингтон полностью извратил то, что произошло в Идлибе".

"Американская сторона не может не понимать, что сирийские правительственные войска не применяли там химическое оружие. У Дамаска его попросту нет, что неоднократно подтверждалось квалифицированными специалистами", — говорится в заявлении.

В министерстве также заявили, что военная акция США в Сирии — это попытка отвлечь внимание от ситуации в Мосуле, "где в результате действий, в том числе американской коалиции, погибли сотни мирных жителей и нарастает гуманитарная катастрофа".

В российском МИД назвали очевидным тот факт, "что удар американскими крылатыми ракетами готовился заблаговременно". "Для любого специалиста понятно, что решение о нанесении ударов было принято в Вашингтоне до событий в Идлибе, которые были просто использованы как предлог для демонстрации силы", — заявили в МИД.

При этом министерство дало понять, что заявления о возможном осложнении российско-американских отношений — не пустая угроза, уже есть первые конкретные последствия.

"Российская сторона приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США", — сообщил МИД РФ.

Напоминает вторжение в Ирак

Немного позднее ситуацию прокомментировал и российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он также отметил, что ракетный удар США по Сирии — это акт агрессии, который "наносит ущерб и без того подорванным отношениям между Россией и Соединенными Штатами".

"Но надеюсь, что эти провокации не приведут к необратимым результатам", — подчеркнул глава МИД РФ.

"Уже сейчас цитируют СМИ такие радостные высказывания бывших функционеров обамовской администрации о том, что теперь,… после этих ударов сотрудничество между Россией и США становится совсем уже нереальным. Надеюсь, что они будут посрамлены, хотя, безусловно, выводы свои мы для наших будущих отношений будем делать", — добавил он.

По его словам, нанесение ракетных ударов США выгодно только тем, кто хочет сорвать переговоры в Астане и Женеве и сменить власть в Сирии силовым путем.

"Если задаться вопросом, кому выгодно то, что произошло, выгодно это только тем, кто хочет подорвать женевский, астанинский процесс и хочет создать необходимые доказательства, предлоги, поводы для перехода от политического урегулирования к смене режима силовым путем", — сказал Лавров.

Он напомнил, что США мотивировали свои действия тем, что сирийские власти якобы использовали химоружие в Идлибе, но при этом не привели никаких подтверждающих это фактов.

"Опять спекулировали на фотографиях детей и спекулировали, конечно, на показаниях различных неправительственных организаций, включая всем понятных жуликов из так называемых "Белых касок", которые занимаются инсценировкой различных ситуаций, чтобы потом провоцировать действия против сирийского правительства", — сказал Лавров.

В связи с этим он высказал мнение о том, что ситуация напоминает действия США и их союзников в 2003 году перед вторжением в Ирак. Тогда операция против режима иракского лидера Саддама Хусейна началась под предлогом того, что у Багдада якобы есть оружие массового уничтожения. Позднее эта информация не подтвердилась.

"Напоминает ситуацию 2003 года, когда США, Великобритания со своими некоторыми союзниками вторглись в Ирак, без согласия Совета безопасности, при грубейшем нарушении международного права", — сказал Лавров.

В связи с этим он заявил, что российская сторона будет требовать раскрытия правды о принятии решений Вашингтоном по нанесению ударов в Сирии. "Не знаю, когда придется узнать всю правду про то, как принимались решения о нанесении ударов по Сирии в этой ситуации, но думаю, что, конечно, правду нужно требовать и мы этим будем заниматься", — добавил министр.

Оправданная реакция



Политики и эксперты, комментируя реакцию российского МИД, назвали ее вполне оправданной.

"Это решение (приостановить действие меморандума – ред.) абсолютно логичное, сейчас многие задаются вопросом, почему не были использованы ракеты, которые обороняют небо, так вот это ответ на этот вопрос, потому что РФ действует в рамках меморандума. Сейчас выход из меморандума позволит своевременно реагировать на различные угрозы, в том числе и в отношении находящихся там наших аэродромов и подразделений", — заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Я думаю, что США, убедившись в мощной армии Асада и РФ, такими действиями попытались переломить ситуацию и показать, что с США надо считаться", — добавил депутат.

В свою очередь, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский высказал мнение о том, что ракетные удары США по авиабазе ВВС Сирии перечеркнули намечавшиеся перспективы сотрудничества Вашингтона и Москвы в урегулировании ситуации в САР.

"Очень плохо, но теперь наше возможное сотрудничество с США по Сирии откладывается в долгий ящик. Прекращение действия данного документа — мера жесткая, но реагировать на действия Америки как-то надо. Сейчас будет обмен жесткими заявлениями, возможны даже инциденты с нашими и американскими самолетами, как это было у нас в конце 2015 года с Турцией, но надеюсь, что до прямого военного конфликта дело не дойдет", — сказал Бужинский.

А член общественного совета при министерстве обороны РФ, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко назвал приостановление Россией действия меморандума о предотвращении авиаинцидентов в ходе операций в Сирии естественной реакцией на ракетную атаку США.

"Это вполне естественная реакция со стороны Москвы, учитывая то, что американские ракетные удары по территории Сирии могли привести к крайне опасным инцидентам, и затронуть, в том числе, жизнь и безопасность российских военнослужащих", — сказал Коротченко.

По словам эксперта, для обеспечения безопасности военнослужащих ВС РФ и подразделений российских ВКС следует усилить группировку сил и средств ПВО, уже развернутых в Сирии. "В этих условиях Россия оставляет за собой полную свободу действий относительно того, как и каким образом она будет обеспечивать свою безопасность. Полагаю, что в сложившейся ситуации имеет место практическая необходимость в усилении группировки российских сил и средств ПВО, уже развернутых в Сирии", — сказал эксперт.

Будет ли визит?



На этом фоне был также поднят вопрос о целесообразности визита в РФ американского госсекретаря Рекса Тиллерсона, который намечен на 11-12 апреля. Пока в Москве, похоже, настроены оставить его в силе.

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, например, полагает, что этот визит отменять не стоит.

"Я не стал бы отказываться от приема Тиллерсона, вести диалог надо все равно, но сегодня ночью был нанесен удар не только по провинции Хомс, но и по российско-американским отношениям, по здравому смыслу в целом", — сказал Слуцкий РИА Новости.

С ним согласен и глава совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

"Вообще в таких ситуациях визит — не то, что нельзя отменять, наоборот: он приобретает реальный смысл. Это не просто какая-то протокольная поездка, а обсуждение реального кризиса, и именно для этого нужна дипломатия. Поэтому я надеюсь, что никто отменять не будет, и вот эти призывы в Конгрессе, что нечего русских поощрять визитом — это, конечно, полная глупость. Иначе зачем тогда нужна дипломатия. Другое дело, что атмосфера визита теперь, конечно, будет не той, на которую рассчитывали еще недавно", — сказал Лукьянов.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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