Песков: удары по базе в Сирии де-факто нанесены в интересах ИГ* и "Нусры"*
13:0107.04.2017
(обновлено: 13:03 07.04.2017)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Удары США по сирийской авиабазе де-факто нанесены в интересах "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"* и других террористических организаций; главной целью РФ остается оказание помощи сирийским вооруженным силам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Главная цель остается – это оказание помощи сирийским вооруженным силам в борьбе с терроризмом. Однозначным является тот факт, что мы уже не знаем, какие преследовал цели Вашингтон, принимая решение об этих ударах, но однозначным является тот факт, что удары де-факто нанесены в интересах ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусры" и других террористических организаций. В этой связи можно выразить сожаление", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут действия США привести к активизации боевиков и возможно ли усиление присутствия РФ в Сирии.
В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.
* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.
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В ночь на пятницу США нанесли массированный ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских правительственных войск. Американские военные запустили 59 крылатых ракет со своих кораблей в Средиземном море.
Распоряжение нанести удар по базе отдал президент США Дональд Трамп, мотивируя это решение тем, что якобы с этого сирийского аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
Однако глава МИД Сирии накануне опроверг возможность применения сирийскими войсками химического оружия, так как еще в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
Президент России Владимир Путин назвал удары США по Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права под надуманным предлогом.
Глава российского государства видит в ударах США по Сирии попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.
Подобные действия США не только наносят урон российско-американским отношениям, но и создают серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении президента России.
В ответ на агрессию США по отношению к суверенному государству Россия приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
По предварительной информации, в результате ракетного обстрела авиабазы Шайрат погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Были выведены из строя несколько истребителей ВВС Сирии.