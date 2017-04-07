Песков: удары по базе в Сирии де-факто нанесены в интересах ИГ* и "Нусры"*

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Удары США по сирийской авиабазе де-факто нанесены в интересах "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"* и других террористических организаций; главной целью РФ остается оказание помощи сирийским вооруженным силам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Главная цель остается – это оказание помощи сирийским вооруженным силам в борьбе с терроризмом. Однозначным является тот факт, что мы уже не знаем, какие преследовал цели Вашингтон, принимая решение об этих ударах, но однозначным является тот факт, что удары де-факто нанесены в интересах ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусры" и других террористических организаций. В этой связи можно выразить сожаление", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут действия США привести к активизации боевиков и возможно ли усиление присутствия РФ в Сирии.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.

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