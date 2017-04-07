Россия поможет укрепить сирийскую ПВО

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Минобороны России после нанесения США ударов по сирийской территории сообщило о планах по укреплению и повышению эффективности системы ПВО в Сирии.

"Для прикрытия наиболее чувствительных объектов сирийской инфраструктуры в ближайшее время будет реализован комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности системы противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил", — сказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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