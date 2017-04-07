Минобороны: неизвестно, где упали 36 ракет ВВС США при ударе в Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Только 23 ракеты с эсминцев ВМС США долетели до сирийской авиабазы Аш-Шайрат, где упали остальные 36 — неизвестно, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Седьмого апреля в период с 3.42 до 3.56 мск из акватории Средиземного моря в районе о. Крит с двух эсминцев военно-морских сил США ("Росс" и "Портер") был нанесен массированный ракетный удар 59 крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе "Аш-Шайрат" (провинция Хомс). По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно", — сказал он.

Конашенков подчеркнул, что в результате удара уничтожен склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов Миг-23, а также радиолокационная станция.

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