Никто из россиян не погиб при ударе США по авиабазе в Сирии

ТАШКЕНТ, 7 апр —РИА Новости. Судя по всему, жертв среди российских военнослужащих при ракетных ударах США по аэродрому в Сирии нет, заявил в пятницу на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается жертв среди российских военнослужащих, то о них мне ничего не известно, судя по всему, таких жертв не было", —сказал Лавров.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>