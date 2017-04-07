Лавров: действия в Сирии наносят ущерб отношениям США и России

ТАШКЕНТ, 7 апр — РИА Новости. Действия США в Сирии наносят ущерб и без того подорванным отношениям Москвы и Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака.

"Уже сейчас цитируют СМИ такие радостные высказывания бывших функционеров обамовской администрации о том, что теперь,… после этих ударов сотрудничество между Россией и США становится совсем уже нереальным", — сказал Лавров.

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