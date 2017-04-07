Лавров: США не удосужились доказать химическую атаку в Идлибе

ТАШКЕНТ, 7 апр — РИА Новости. США не удосужились привести какие-либо факты, подтверждающие факт химатаки в сирийском Идлибе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас не удосужились даже какие-то факты привести, ссылались только на фотографии, опять спекулировали на фотографиях детей и спекулировали, конечно, на показаниях различных неправительственных организаций, включая всем понятных жуликов из так называемых "Белых касок", которые занимаются инсценировкой различных ситуаций, чтобы потом провоцировать действия против сирийского правительства", — сказал Лавров.
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