Турция пообещала поддержать дальнейшие шаги по "наказанию" Асада

АНКАРА, 7 апр — РИА Новости. Анкара одобряет удар США по сирийской авиабазе и окажет поддержку дальнейшим шагам с целью "наказания сирийского режима за его преступления", говорится в заявлении МИД Турции.

"Мы в высшей степени положительно расцениваем операцию США, которая была осуществлена утром по отношению к военной базе Шайрат, принадлежащей сирийскому режиму. Турция окажет полную поддержку новым шагам с целью наказания режима за его преступления", — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

При этом в заявлении отмечается, что Турция продолжит предпринимать шаги для поиска путей мирного урегулирования в Сирии.

США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов, а запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, и в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны.

Как сообщил РИА Новости сотрудник авиабазы, после удара американских "Томагавков" она понесла значительный ущерб, располагавшаяся на ней авиатехника вышла из строя. По предварительным данным, погибли пять человек, еще семеро получили ранения, сообщает телеканал Аль-Маядин со ссылкой на губернатора Хомса Талала Барази.

В Пентагоне сообщили, что пытались минимизировать риск для персонала базы, в том числе для российских военных, которые находились на этом объекте. Также в ведомстве заявили РИА Новости, что перед ударом поставили в известность российских военных по установленным каналам связи, которые используются для предотвращения конфликтов в Сирии.

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