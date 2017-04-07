Китай после удара США по Сирии призвал все стороны к хладнокровию

ПЕКИН, 7 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай после обстрела США базы ВВС Сирии вблизи города Хомс призывает все стороны проявить хладнокровие и сдержанность, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат в Сирии.

"Что касается сирийского вопроса, то Китай придерживается позиции, которая заключается в необходимости разрешения ситуации политическим путем. Сейчас Китай надеется, что стороны проявят хладнокровие и сдержанность, чтобы не допустить эскалации напряжения", — сказала Хуа Чуньин.

Она добавила, что КНР призывает "соответствующие стороны придерживаться политического соглашения, а не уходить от него".

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