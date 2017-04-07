В МИД назвали решение США нанести авиаудар в Сирии бездумным подходом

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. МИД РФ называет бездумным подходом, усугубляющим существующие проблемы, решение США нанести удар по авиабазе в Сирии: они пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом.

"Не удосужившись ни в чем разобраться, США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом", — говорится в заявлении МИД РФ в связи с ракетным ударом США по авиабазе в Сирии.

"США не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности. Само присутствие военнослужащих США и других стран на территории Сирии без согласия на то правительства этой страны или решения Совбеза ООН является грубым, явным и ничем не обоснованным нарушением международного права", — отметили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что если раньше "это объяснялось задачей борьбы с терроризмом, то сейчас налицо явный акт агрессии против суверенной Сирии".

"Предпринятые сегодня США действия еще больше разрушают российско-американские отношения", — заявили в МИД РФ.