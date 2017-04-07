Турция призвала к созданию бесполетной зоны в Сирии после удара США

АНКАРА, 7 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Представитель президента Турции Ибрагим Калын после удара США в Сирии призвал мировое сообщество сделать шаги к созданию зоны безопасности и бесполетной зоны в САР.

"(Удар США по сирийской базе) является адекватным ответом на преступления режима (президента Сирии Башара) Асада. Это важно с точки зрения того, что его атаки на мирных жителей не остались без ответа. Срочно нужно перейти к созданию зоны безопасности и бесполетной зоны, чтобы предотвратить дальнейшие преступления. Международное сообщество должно действовать сообща", — цитирует Калына телеканал NTV.

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