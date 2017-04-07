Премьер Японии Абэ поддержал ракетный удар США по Сирии

ТОКИО, 7 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поддержал ракетный удар США по Сирии, передает в пятницу информационное агентство Киодо.
"Я высоко ценю твердые обязательства президента (США Дональда) Трампа относительно мира и безопасности", — приводит Киодо слова Абэ.
Премьер-министр Японии считает, что удар по Сирии был нацелен на то, чтобы ситуация не стала еще хуже.
Президент США Дональд Трамп в четверг вечером подтвердил, что отдал приказ нанести удар по аэродрому сирийских ВВС, откуда, по его словам, несколько дней назад якобы была совершена атака с применением химического оружия против мирных жителей. Командование сирийской армии решительно отвергало обвинения в свой адрес и возложило ответственность за химическую атаку на боевиков и их покровителей.
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