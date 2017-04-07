Премьер Японии Абэ поддержал ракетный удар США по Сирии

ТОКИО, 7 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поддержал ракетный удар США по Сирии, передает в пятницу информационное агентство Киодо.

Согласно его данным, Абэ заявил, что поддерживает "решимость" США, направленную, по его словам, против применения химического оружия.

"Я высоко ценю твердые обязательства президента (США Дональда) Трампа относительно мира и безопасности", — приводит Киодо слова Абэ.

Премьер-министр Японии считает, что удар по Сирии был нацелен на то, чтобы ситуация не стала еще хуже.

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером подтвердил, что отдал приказ нанести удар по аэродрому сирийских ВВС, откуда, по его словам, несколько дней назад якобы была совершена атака с применением химического оружия против мирных жителей. Командование сирийской армии решительно отвергало обвинения в свой адрес и возложило ответственность за химическую атаку на боевиков и их покровителей.

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