МИД Китая об Асаде: его выбрал народ

Удар США по авиабазе в Сирии (133)

ПЕКИН, 7 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай уважает правительство президента Сирии Башара Асара, его судьбу должен определять сирийский народ, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Во-первых, позвольте мне сказать, что Китай никогда не вмешивается во внутренние дела других стран. Президент Сирии Асад был избран сирийским народом, мы уважаем выбор народа Сирии в выборе их собственного лидера, в выборе собственного пути развития", — сказала Хуа Чуньин.

По ее словам, что касается последних действий США, значат ли они изменение политики Вашингтона, то стоит обратиться с этим вопросом к США.

"Что касается Китая, то мы уважаем выбор, сделанный сирийским народом. Мы полагаем, что сирийский народ должен определять судьбу (Асада)", — отметила Хуа Чуньин.

По ее словам, КНР надеется на усиление координации международного сотрудничества.

США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США.

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