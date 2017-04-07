МИД Китая об Асаде: его выбрал народ

ПЕКИН, 7 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай уважает правительство президента Сирии Башара Асара, его судьбу должен определять сирийский народ, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
По ее словам, что касается последних действий США, значат ли они изменение политики Вашингтона, то стоит обратиться с этим вопросом к США.
"Что касается Китая, то мы уважаем выбор, сделанный сирийским народом. Мы полагаем, что сирийский народ должен определять судьбу (Асада)", — отметила Хуа Чуньин.
По ее словам, КНР надеется на усиление координации международного сотрудничества.
США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>