Трамп поддержал ИГ*, считает сенатор Джабаров

Удар США по авиабазе в Сирии (133)

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Нанеся удар по авиабазе в Сирии, президент США Дональд Трамп поддержал боевиков группировки "Исламское государство"*, поскольку именно с этой базы наносились удары по террористам, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Нанеся удар по базе ВВС Сирии, Трамп, по сути, поддержал игиловцев, поскольку именно с этой базы наносились удары по террористам. — Владимир Джабаров (@VDzhabarov) 7 апреля 2017 г.

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Президент США Дональд Трамп назвал удар "пропорциональным ответом" на якобы совершенную 4 апреля властями Сирии атаку на мирных жителей в Идлибе.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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