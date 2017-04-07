МИД России прокомментировал удар США по сирийской авиабазе

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. МИД РФ называет бездумным подходом, усугубляющим существующие проблемы, решение США нанести удар по авиабазе в Сирии: они пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом.

"Не удосужившись ни в чем разобраться, США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом", — говорится в заявлении МИД РФ в связи с ракетным ударом США по авиабазе в Сирии.

"США не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности. Само присутствие военнослужащих США и других стран на территории Сирии без согласия на то правительства этой страны или решения Совбеза ООН является грубым, явным и ничем не обоснованным нарушением международного права", — отметили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что если раньше "это объяснялось задачей борьбы с терроризмом, то сейчас налицо явный акт агрессии против суверенной Сирии".

"Предпринятые сегодня США действия еще больше разрушают российско-американские отношения", — заявили в МИД РФ.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб. Пентагон заявил, что целью был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов, а запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, и в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны.

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