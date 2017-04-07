Эксперт: удар США мог уничтожить половину боевых самолетов ВВС Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Ракетный удар США по базе сирийских ВВС в Идлибе мог нанести непоправимый ущерб боеспособности вооруженных сил САР, сократив число боеспособных самолетов Дамаска почти вдвое, заявил РИА Новости в пятницу президент Академии геополитических проблем доктора военных наук Константин Сивков.

"Насколько мне известно, до сегодняшнего дня число боеспособных самолетов, стоящих на вооружении сирийских ВВС, составляло примерно 80-90 машин. Ракетным ударом было уничтожено порядка 40 самолетов. В то, что их большая часть была заранее перебазирована из Идлиба, я не верю", — сказал Сивков.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб, обернувшаяся многочисленными жертвами среди местного населения.

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