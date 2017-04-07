В Госдуме назвали позицию США по Сирии деструктивной

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в связи с ударом США по аэродрому в Сирии, что позиция Вашингтона по САР деструктивна, удар нанесен по отношениям с РФ, и мировое сообщество должно это жестко осудить.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами с кораблей ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

"Такая позиция Вашингтона по Сирии абсолютно деструктивна, и, конечно, сегодня ночью нанесен удар не только по базе в провинции Хомс, а и по российско-американским отношениям, и по здравому смыслу в целом, что заслуживает, безусловно, самой жесткой оценки со стороны мирового сообщества", — сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".

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