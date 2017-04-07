Сирийский Генштаб: США стали союзниками "Исламского государства"*

КАИР, 7 апр — РИА Новости. Удар США по авиабазе в Хомсе сделал их союзниками террористов, говорится в заявлении Верховного командования вооруженных сил Сирии.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. По предварительной информации, результатом ракетного обстрела авиабазы Шайрат стала гибель шести человек, еще несколько получили ранения.

"Эта агрессия США указывает на продолжение ошибочной американской стратегии, которая сковывает усилия по борьбе с терроризмом сирийских вооруженных сил, делает из США союзника "Исламского государства"*, "Ан-Нусры"*, которые с первого дня войны против Сирии осуществляли атаки против армейских блокпостов и военных баз вооруженных сил", — говорится в документе.

*Террористические организации "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России

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