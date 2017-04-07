Генштаб Сирии: в результате удара США по авиабазе погибли шесть человек

КАИР, 7 апр — РИА Новости. Шесть человек погибли в результате удара крылатыми ракетами США по авиабазе в Хомсе, говорится в заявлении Верховного командования вооруженных сил Сирии.

"Агрессия против одной из наших военно-воздушных баз в центральном округе. Ракетные удары привели к гибели шести человек, еще несколько получили ранения, также причинен значительный материальный ущерб", — говорится в документе.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>