Эксперт объяснил, зачем Трампу был нужен ракетный удар по авиабазе в Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, принимая решение о ракетном ударе по авиабазе Шайрат в Сирии, пытался избавиться от критики и поднять свой рейтинг, считает член общественного совета при министерстве обороны РФ, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Здесь произошло такое сочетание и внешнеполитических, и внутриполитических аспектов, в результате которого Трамп и принял данное решение. Пойдя на эту акцию, президент США преследовал и внутриполитические цели: снизить накал той критики, которой он сегодня подвергается со стороны ряда СМИ и представителей демократической партии, показать, что он круче и решительнее, чем Барак Обама, и тем самым приостановить дальнейшее падение своего рейтинга", — сказал Коротченко.

По его словам, удар по Сирии — это грубое нарушение норм международного права со стороны США, которая может значительно усложнить процесс мирного урегулирования в Сирии. Кроме того, по его словам, России необходимо потребовать экстренного заседания совета безопасности ООН с "осуждением действий Вашингтона как вооруженной агрессии против суверенного государства Сирийская Арабская Республика".

"Разумеется, данная ситуация отбрасывает процесс примирения в Сирии и делает неопределенными перспективы достижения полномасштабного политического урегулирования", — добавил эксперт.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами с кораблей ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>