Володин: США перечеркнули усилия в борьбе с терроризмом в Сирии

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. США ударами по Сирии перечеркнули все шаги России и ее союзников по борьбе с террором в САР, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. По предварительной информации, результатом ракетного обстрела авиабазы Шайрат стала гибель пятерых человек, еще семеро получили ранения.

"Все шаги, предпринимаемые до этого по Сирии РФ и теми, кто эти шаги поддерживал, были направлены на уничтожение террористического государства и именно борьбу с террором… все эти шаги сейчас фактически этими ударами перечеркиваются. Нужно сделать все, чтобы США остановились в своем порыве", — заявил Володин журналистам.

При этом Володин заявил, что США своими действиями фактически обеспечили передышку боевикам ИГ (группировка запрещена в РФ). "ИГ… сейчас рукоплескает США, которые фактически ему обеспечили передышку и укрепление", — пояснил он.

Также Володин призвал сделать все, чтобы не допустить развития событий в Сирии по иракскому сценарию.

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