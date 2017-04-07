Володин: США перечеркнули усилия в борьбе с терроризмом в Сирии

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. США ударами по Сирии перечеркнули все шаги России и ее союзников по борьбе с террором в САР, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Все шаги, предпринимаемые до этого по Сирии РФ и теми, кто эти шаги поддерживал, были направлены на уничтожение террористического государства и именно борьбу с террором… все эти шаги сейчас фактически этими ударами перечеркиваются. Нужно сделать все, чтобы США остановились в своем порыве", — заявил Володин журналистам.
При этом Володин заявил, что США своими действиями фактически обеспечили передышку боевикам ИГ (группировка запрещена в РФ). "ИГ… сейчас рукоплескает США, которые фактически ему обеспечили передышку и укрепление", — пояснил он.
Также Володин призвал сделать все, чтобы не допустить развития событий в Сирии по иракскому сценарию.
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