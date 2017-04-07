Эксперт: удар США по базе в Сирии подтолкнет Россию к военному союзу с КНР

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа нанести ракетный удар по базе ВВС Сирии говорит о его геополитической несостоятельности, так как этот шаг толкнет Россию на создание военного союза с Китаем, чего Вашингтон старался не допустить, считает президент Академии геополитических проблем (Россия) доктор военных наук Константин Сивков.
Удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. Жертвами удара, по последним данным, стали пять человек, ранения получили семеро.
"Нанеся удары по сирийским ВВС, Трамп показал Америке и всему миру чистое безумие, импульсивность и полную геополитическую безграмотность. Этим своим решением он не оставляет России и Китаю иного выбора, кроме как пойти стратегический военно-экономический союз, чего Вашингтон старался избежать все эти годы", — сказал Сивков РИА Новости.
"Я думаю, что сейчас воевать с американцами в Сирии не в наших интересах, поэтому надо договариваться, но как они будут договариваться, пока сказать трудно", — сказал Бужинский.
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