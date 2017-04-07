Эксперт: удар США по базе в Сирии подтолкнет Россию к военному союзу с КНР

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа нанести ракетный удар по базе ВВС Сирии говорит о его геополитической несостоятельности, так как этот шаг толкнет Россию на создание военного союза с Китаем, чего Вашингтон старался не допустить, считает президент Академии геополитических проблем (Россия) доктор военных наук Константин Сивков.

В ночь на пятницу Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб, обернувшаяся многочисленными жертвами среди местного населения. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс.

Удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. Жертвами удара, по последним данным, стали пять человек, ранения получили семеро.

"Нанеся удары по сирийским ВВС, Трамп показал Америке и всему миру чистое безумие, импульсивность и полную геополитическую безграмотность. Этим своим решением он не оставляет России и Китаю иного выбора, кроме как пойти стратегический военно-экономический союз, чего Вашингтон старался избежать все эти годы", — сказал Сивков РИА Новости.

В то же время бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский выразил мнение, что России не стоит вступать в открытое противостояние с США в Сирии. По его словам, Москва должна искать дипломатические выходы из сложившейся ситуации.

"Я думаю, что сейчас воевать с американцами в Сирии не в наших интересах, поэтому надо договариваться, но как они будут договариваться, пока сказать трудно", — сказал Бужинский.

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