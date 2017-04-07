Володин назвал авиаудар США в Сирии агрессией "под надуманным предлогом"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает удар США по Сирии фактом агрессии со стороны Вашингтона под надуманным предлогом.

"Эти авиаудары нанесены по суверенному государству… это факт агрессии со стороны США, причем агрессии под абсолютно надуманным предлогом", — заявил Володин журналистам.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. По предварительной информации, результатом ракетного обстрела авиабазы Шайрат стала гибель пятерых человек, еще семеро получили ранения.

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